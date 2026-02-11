Ancora Capital prend une participation dans Warner Bros et prévoit de s'opposer à l'accord avec Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de l'investisseur activiste au paragraphe 3, détails et contexte dans l'ensemble de l'article)

L'investisseur activiste Ancora Capital a pris une participation dans Warner Bros Discovery

WBD.O et prévoit de s'opposer à l'accord de la société de médias avec Netflix pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu, dernier rebondissement en date dans la bataille acharnée pour le rachat d'Hollywood.

Ancora, qui détient une participation d'environ 200 millions de dollars dans le propriétaire de HBO, a déclaré mercredi que le conseil d'administration de Warner Bros ne s'était pas suffisamment engagé dans des discussions avec Paramount Skydance au sujet d'une offre rivale pour l'ensemble de la société, y compris les actifs du câble tels que CNN et TNT.

"L'accord Netflix-WBD actuellement proposé demande aux actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une scission incertaine et d'assumer un risque réglementaire important - malgré la disponibilité d'une offre de Paramount d'une valeur supérieure et d'un montant plus certain de 30 dollars par action", a déclaré l'investisseur activiste sur son site web.

Paramount PSKY.O et Netflix NFLX.O convoitent tous deux Warner Bros WBD.O pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros de DC Comics comme Batman.

Warner Bros, Paramount et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Warner Bros a une valeur de marché d'environ 68 milliards de dollars, ce qui signifie que la participation d'Ancora représente moins de 1 % de ses actions en circulation.

Mardi, Paramount avait adouci son offre en proposant aux investisseurs de Warner Bros des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord n'est pas conclu après cette année et en acceptant de couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il se retirait de l'opération.

Il n'a pas augmenté son offre de 30 dollars par action, soit 108,4 milliards de dollars en tenant compte de la dette, mais a souligné une nouvelle fois que son offre avait plus de chances d'être approuvée par les autorités réglementaires que celle de Netflix, qui s'élève à 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars en tenant compte de la dette.

Le mois dernier, le propriétaire de CBS avait repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février pour convaincre les investisseurs. Selon les analystes, Paramount devrait revoir son offre à la hausse pour relancer les négociations avec le conseil d'administration de Warner Bros.

Warner Bros a déclaré qu'elle prévoyait d'organiser un vote des actionnaires d'ici avril pour l'accord avec Netflix.

Au cœur de la guerre des offres se trouve un projet de scission des actifs câblés de Warner Bros, qui est crucial pour l'accord avec Netflix.

Le conseil d'administration de Warner Bros estime que l'acquisition de Netflix est supérieure à l'offre de Paramount, car ses investisseurs conserveraient une participation dans Discovery Global, qui est cotée séparément.

Paramount a fait valoir que les actifs câblés sont pratiquement sans valeur et que l'offre de Netflix expose les actionnaires de Warner Bros à une grande incertitude, car le montant des liquidités qu'ils recevraient dépend de la situation financière de Discovery Global au moment de la scission.

La société dirigée par David Ellison a repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février, ce qui lui donne plus de temps pour convaincre les investisseurs.