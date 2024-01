Anaxis IM : "un appétit croissant pour les obligations d'entreprises"

Les bons du Trésor américain à 10 ans ont reculé de 45 points de base à 3,88% fin décembre, soit le même rendement qu'en début d'année 2023. La courbe des rendements à 2 et 10 ans est restée inversée tout au long de l'année. Elle termine à -37 points de base.

"Le discours de la Fed autour de son pivot monétaire et les rendements réels élevés ont servi de catalyseur à la poursuite de la hausse des marchés obligataires au mois de décembre", fait remarquer Anaxis IM.

Cela confirme que les fondamentaux restent solides en termes de qualité des actifs, de génération de capital, de liquidité et d'accès au marché.

L'activité est en phase d'expansion pour le onzième mois consécutif. Elle est soutenue par un marché du travail toujours solide, bien qu'en légère perte de vitesse sur les derniers mois. Le taux de chômage s'est maintenu en effet à 3,7%, ce qui représente une hausse par rapport au niveau le plus bas d'avril 2023.

