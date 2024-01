Anaxis IM : les craintes inflationnistes ont augmenté

(AOF) - Dans son rapport mensuel de janvier, "Corporate Credit Monthly Update", Anaxis IM rappelle qu'en Europe, l'inflation a augmenté en décembre à 2,9% en glissement annuel, en raison de l'effet des prix de l'énergie". Néanmoins, elle est restée inférieure au consensus du marché. Le spécialiste en gestion obligataire souligne que les indices PMI continuent d'indiquer un ralentissement significatif de l'activité économique, mais le creux de la vague semble atteint et certains indicateurs montrent des signes d'amélioration timide.

Les investisseurs ont continué à observer l'environnement macroéconomique en vue d'indices sur les réductions potentielles de taux par la Fed et la BCE en 2024. Les craintes inflationnistes ont cependant augmenté lorsque les géants mondiaux du transport maritime et les principales compagnies pétrolières ont annoncé qu'elles suspendaient leur activité en mer Rouge, en raison de la recrudescence des attaques dans la région.

En outre, rappelle Anaxis IM, les marchés financiers européens ont terminé l'année 2023 sur une note positive. La perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie, et donc du retour à une politique monétaire accommodante, a alimenté un fort rallye. Le Bund à 10 ans a reculé de 43 points de base à 2,02%. Les courbes de taux à 2 et 10 ans sont toujours inversées d'environ 40 points de base en Allemagne et au Royaume-Uni.

Sur le crédit, le marché primaire a connu une activité modérée en décembre, avec seulement 5 milliards d'euros de nouvelles émissions, la plupart des entreprises ayant satisfait leurs besoins de financement. Les spreads se sont sensiblement resserrés de 31 points de base au cours du mois sur le marché européen du haut rendement. Les flux positifs vers ce segment se sont poursuivis, tant sur les ETF que sur les fonds. Le rendement de l'indice corporate européen s'établit en fin de mois à 6,17%.