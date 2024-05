Anaxis AM : "les obligations européennes à Haut Rendement sont restées globalement stables"

(AOF) - "Les rendements des obligations souveraines ont augmenté en Europe au cours du mois, bien que le mouvement n'ait pas été aussi significatif qu'aux États-Unis. Les Bund à 7-10 ans ont terminé le mois à 2,43%. Côté crédit corporate, les obligations européennes à haut rendement sont restées globalement stables. Les performances ont en revanche été négatives sur l'Investment Grade (-1.02%)", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de mai "Corporate Credit Monthly Update".

Les obligations de meilleure qualité ont en effet été plus sensibles à la hausse des rendements des obligations souveraines et le modeste resserrement des spreads n'a pas suffi à compenser l'impact de ces mouvements des taux.

La vigueur persistante de l'économie mondiale a contribué à l'augmentation des émissions de nouvelles obligations d'entreprises, en particulier aux États-Unis, mais l'Europe a également vu son volume augmenter au cours du mois d'avril. Le rendement de l'indice corporate européen s'établit en fin de mois à 6,19%.

En outre, Anaxis IM explique que "les conditions économiques en Europe deviennent de plus en plus propices à un assouplissement progressif des politiques monétaires. Les chiffres de l'inflation ont été conformes ou inférieurs aux prévisions, y compris au Royaume-Uni, tandis que ceux de la croissance se révèlent relativement bas".

"Toutefois, la croissance en zone euro a été plus élevée que prévu au 1er trimestre 2024, sous l'impulsion de l'Allemagne, ce qui constitue un fait encourageant. La baisse des prix de l'énergie, le ralentissement plus global de l'inflation, la hausse des salaires réels et la perspective d'une réduction des taux d'intérêt ont contribué à relancer l'activité après une année 2023 en demi-teinte, au cours de laquelle la région n'a connu qu'un seul trimestre de croissance", précise le spécialiste de la gestion crédit.