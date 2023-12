Anaxis AM lance un fonds à échéance centré sur l'Investment Grade

(AOF) - Anaxis AM annonce le lancement de Defensive Bond Opp. 2030, son nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2030. Ce nouveau fonds investit dans des obligations d'entreprises dont la qualité moyenne est Investment Grade (IG) et dont la maturité est proche de 2030. L'IG offre des rendements "historiquement élevés dans l'environnement actuel" : 4,40% en euros sur le portefeuille cible à mi-décembre, précise Anaxis AM.

Si "la forte hausse des taux ces derniers mois a permis de retrouver des rendements attractifs sur l'Investment Grade", avec la modération de l'inflation, les Banques centrales " se préparent à une réduction progressive des taux d'intérêts en 2024". Le nouveau fonds veut offrir aux investisseurs "la possibilité de sécuriser ces rendements historiquement élevés sur un horizon long".

Defensive Bond Opp. 2030 n'investira "ni dans le secteur financier, ni dans le secteur énergétique", et privilégiera les secteurs non-cycliques, sur la base d'une analyse fondamentale minutieuse des émetteurs.