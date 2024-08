Anaxis AM : "La BCE et la Banque d'Angleterre ont amorcé leur cycle d'assouplissement monétaire"

(AOF) - "L'économie européenne affiche une croissance bien plus modérée que celle des États-Unis, avec des signes préoccupants de ralentissement, notamment en Allemagne. Ce contexte macroéconomique a été exacerbé par les incertitudes politiques en France et au Royaume-Uni", explique Anaxis AM dans son rapport mensuel de août "Corporate Credit Monthly Update".

En France, les élections ont débouché sur un résultat inattendu, l'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire ayant remporté le plus grand nombre de sièges, suivie par les partis du centre (Ensemble) et d'extrême-droite (Rassemblement national)"

Aucune majorité claire ne s'est dégagée. La situation politique reste floue, et aucun calendrier précis pour la formation d'un gouvernement n'a encore été établi.

Au Royaume-Uni, en revanche, le résultat des élections a été beaucoup plus net, avec une victoire écrasante du Parti travailliste.

"En réponse au ralentissement de la croissance économique et aux progrès réalisés en matière de réduction de l'inflation, plusieurs banques centrales européennes ont déjà amorcé leur cycle d'assouplissement monétaire, dont la BCE et la Banque d'Angleterre. Conformément aux attentes, la BCE a cependant maintenu le statu quo lors de sa réunion de juillet. Elle a souligné qu'elle restait dépendante des données macroéconomiques dans le cadre d'éventuelles nouvelles mesures", signale Anaxis AM.

"Les rendements des obligations souveraines ont baissé au mois de juillet en Europe, ce qui a profité à l'ensemble du marché. Les Bund à 7-10 ans ont ainsi terminé le mois à 2,23%. Dans le même temps, les obligations d'entreprises Investment Grade ont très bien performé, car elles ont bénéficié également d'un resserrement des spreads de crédit, facteur supplémentaire de hausse", constate en outre le spécialiste de la gestion crédit.

Sur le Haut Rendement, les spreads sont restés relativement stables et le portage et la duration, sensible aux taux d'intérêt, ont été les principaux déterminants de la performance. Concernant le marché primaire européen, près de 70 milliards d'euros ont désormais été émis depuis le début d'année. Le rendement de l'indice corporate européen s'établit en fin de mois à 5,86%.