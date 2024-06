Anaxis AM : "l'économie américaine demeure malgré tout robuste"

(AOF) - "Aux Etats-Unis, les deux interrogations économiques essentielles demeurent le ralentissement de l'inflation et l'affaiblissement hypothétique de la croissance. Du fait de la résilience de l'activité américaine, la Fed n'a pas procédé aux réductions de taux tant attendues en début d'année. Les données ont cependant montré que la croissance et l'inflation se sont quelque peu affaiblies en mai, ce qui a réduit les craintes du marché. L'économie demeure malgré tout robuste", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de juin "Corporate Credit Monthly Update".

Plutôt qu'un effondrement, il est question d'une normalisation modérée. Ainsi, le marché de l'emploi reste résilient malgré l'augmentation des demandes d'allocations de chômage. Le prix du pétrole a de nouveau corrigé de 6% en mai, en raison des incertitudes géopolitiques et des inquiétudes persistantes concernant la demande en Chine. Enfin, l'attrait du dollar s'est essoufflé en mai, corrigeant au-delà de 1% par rapport au panier de devises principales.

"Dans ce contexte d'inflation et de croissance moins vigoureuses, les rendements obligataires américains ont baissé en mai. Le rendement pour la fourchette 7-10 ans des bons du Trésor a ainsi clôturé le mois à 4,50%. L'inversion de la courbe reste relativement inchangée (-38 points de base), puisque les rendements des échéances à 2 ans et à 10 ans ont baissé dans le même temps. Sur le crédit corporate, le mois de mai a été marqué par une forte activité sur le marché primaire, qui a été facilement absorbée par les investisseurs", fait savoir aussi le spécialiste de la gestion crédit.

Au niveau des performances, le marché a suivi l'évolution des bons du Trésor au cours du mois. Les spreads sont restés relativement stables tant pour l'investment grade (-3 points de base) que pour le haut rendement (+5 points).

Les spreads du segment investment grade sont revenus à des niveaux proches des 80 points de base, tandis que ceux des obligations à haut rendement se situent autour des 300 points. Le différentiel entre les titres notés BB et BBB est désormais inférieur à 80 points, témoin de la dynamique haussière du marché. Le rendement de l'indice corporate américain s'établit en fin de mois à 7,61%.