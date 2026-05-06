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Anavex recule après que son conseil d'administration a révoqué pour motif valable son directeur général, en poste depuis dix ans
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action Anavex Life Sciences AVXL.O recule de 6% à 3,15 $

** La société de biotechnologie annonce avoir nommé Terrie Kellmeyer au poste de directrice générale par intérim après avoir mis fin au contrat de Christopher Missling, directeur général de longue date qui dirigeait l'entreprise depuis 2013

** Mme Kellmeyer, ancienne vice-présidente senior du développement clinique chez Anavex, prend la relève après le départ de M. Missling le 30 avril

** Anavex indique que M. Missling a été licencié pour motif valable après qu’un examen par le conseil d’administration a révélé un comportement jugé incompatible avec la politique de l’entreprise, et qu’il a également été invité à démissionner de son poste d’administrateur

** La société indique qu'elle prévoit de reporter la publication de son rapport financier trimestriel et qu'elle compte fournir plus de détails lors d'une future conférence téléphonique avec les investisseurs

** Compte tenu de ces changements, l'action a perdu environ 11% depuis le début de l'année

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ANAVEX LIFE SCIE
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