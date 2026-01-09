AnaptysBio demande le rejet partiel d'une plainte dans le litige avec l'unité d'oncologie de GSK concernant les redevances sur les médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AnaptysBio ANAB.O a déclaré jeudi qu'elle avait déposé une requête partielle pour rejeter une plainte de l'unité d'oncologie de GSK GSK.L , qui allègue que la biotech a rompu leur contrat, escaladant un différend juridique sur les redevances liées aux ventes du médicament anticancéreux Jemperli.

Le litige porte sur un accord de 2014 entre AnaptysBio et l'unité d'oncologie Tesaro qui a donné à cette dernière les droits de développer et de vendre Jemperli, un inhibiteur de PD-1 approuvé pour certains cancers de l'endomètre.

GSK n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Un procès est prévu du 14 au 17 juillet 2026, et le tribunal devrait entendre la requête d'AnaptysBio d'ici début mars.

Tesaro a intenté une action en justice contre AnaptysBio devant un tribunal du Delaware le 20 novembre, l'accusant d'avoir violé l'accord et faisant valoir que cette prétendue violation avait permis à Tesaro de mettre fin à l'accord, de réduire de moitié les redevances et les paiements d'étape, et d'obtenir une licence permanente pour le médicament.

AnaptysBio a contre-attaqué un jour plus tard, accusant Tesaro d'avoir violé les conditions d'exclusivité en participant à des essais de médicaments PD-1 rivaux, y compris le MRK.N Keytruda de Merck, et de ne pas avoir pleinement maximisé le potentiel commercial de Jemperli.

Elle a également allégué que GSK avait interféré avec l'accord en favorisant ses programmes de conjugués anticorps-médicaments au détriment de Jemperli.

En vertu de la licence, Anaptys a droit à des redevances échelonnées: 8 % sur les ventes annuelles nettes inférieures à 1 milliard de dollars, 12 % sur les ventes comprises entre 1 et 1,5 milliard de dollars, 20 % sur les ventes comprises entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars et 25 % sur les ventes supérieures à 2,5 milliards de dollars. Les paiements de redevances devraient se poursuivre au moins jusqu'à l'expiration de brevets clés en 2035 aux États-Unis et en 2036 dans l'Union européenne.