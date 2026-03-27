AnaptysBio chute après que le conseil d'administration a approuvé la scission de First Tracks Biotherapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O chutent de 2,14 % à 63,60 $

** La société déclare que son conseil d'administration a approuvé la scission de First Tracks Biotherapeutics, et la nouvelle société devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq le 20 avril sous le symbole "TRAX"

** Les actionnaires d'AnaptysBio recevront une action de First Tracks pour chaque action d'AnaptysBio qu'ils détiennent, sur la base de leurs avoirs au 6 avril

** La société déclare que First Tracks démarrera avec 180 millions de dollars en espèces, dont 80 millions de dollars provenant d'un placement privé, ce qui devrait permettre de financer l'entreprise pendant environ deux ans

** First Tracks se concentrera sur les nouveaux traitements par anticorps pour les maladies auto-immunes et inflammatoires

** Les actions d'ANAB ont plus que triplé en 2025