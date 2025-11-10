 Aller au contenu principal
AnaptysBio chute après l'échec d'un médicament contre la colite ulcéreuse lors d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O chutent de 14% à 34,27 dollars, leur pire journée depuis plus de 3 semaines

** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de son médicament expérimental rosnilimab pour la colite ulcéreuse après que le traitement n'ait pas montré suffisamment de bénéfices dans un essai clinique de stade intermédiaire

** La colite ulcéreuse est une maladie intestinale chronique qui provoque une inflammation et des ulcères dans le tube digestif

** L'ANAB déclare que le rosnilimab était sûr et bien toléré, mais qu'il n'a pas amélioré les symptômes après 12 semaines

** L'arrêt de l'essai devrait permettre d'économiser au moins 10 millions de dollars; la société se concentrera sur l'essai du médicament dans la polyarthrite rhumatoïde - ANAB

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~154% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ANAPTYSBIO
33,2400 USD NASDAQ -16,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

