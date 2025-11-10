AnaptysBio chute après l'échec d'un médicament contre la colite ulcéreuse lors d'un essai à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O chutent de 14% à 34,27 dollars, leur pire journée depuis plus de 3 semaines

** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de son médicament expérimental rosnilimab pour la colite ulcéreuse après que le traitement n'ait pas montré suffisamment de bénéfices dans un essai clinique de stade intermédiaire

** La colite ulcéreuse est une maladie intestinale chronique qui provoque une inflammation et des ulcères dans le tube digestif

** L'ANAB déclare que le rosnilimab était sûr et bien toléré, mais qu'il n'a pas amélioré les symptômes après 12 semaines

** L'arrêt de l'essai devrait permettre d'économiser au moins 10 millions de dollars; la société se concentrera sur l'essai du médicament dans la polyarthrite rhumatoïde - ANAB

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~154% depuis le début de l'année