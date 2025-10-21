Ananym suggère que Baker Hughes se sépare de son activité d'équipement de services pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Ananym Capital souhaiterait que la société d'énergie et de technologie Baker Hughes se sépare de ses activités de services et d'équipements pour les champs pétroliers, arguant qu'une telle mesure pourrait contribuer à faire grimper le cours de l'action d'au moins 60 %.

"C'est la voie que nous privilégions sur la base de notre analyse", a déclaré Charlie Penner, cofondateur d'Ananym, mardi, lors du 13D Monitor Active Passive-Investment Summit qui s'est tenu à New York. "Mais nous faisons également entièrement confiance au conseil d'administration et à la direction de Baker Hughes pour choisir la voie optimale pour les actionnaires."

La société, dont la valeur de marché s'élève aujourd'hui à 46 milliards de dollars, a été créée en 2017 par la fusion de Baker Hughes et de GE Oil and Gas et possède deux activités.

Aux valorisations actuelles du marché, l'ensemble de l'entreprise devrait se négocier à 13X les bénéfices estimés pour 2026 avant intérêts, impôts et amortissements, a déclaré Penner, notant toutefois qu'elle ne se négocie qu'à 9X l'Ebitda.

La division Industrial and Energy Technologies fabrique des turbines, des moteurs et des compresseurs pour les infrastructures de GNL et les sources d'énergie à faible teneur en carbone telles que l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la géothermie et l'hydrogène.

La division "Oil Field Services and Equipment" fabrique des équipements et fournit des services pour l'exploration pétrolière et gazière, ainsi que pour l'ancienne division Baker Hughes.

Le cours de l'action Baker Hughes est en hausse cette année et a surpassé celui de ses rivaux Halliburton HAL.N et Schlumberger, qui est maintenant SLB SLB.N . Mais la majeure partie des bénéfices de Baker Hughes provient de l'unité technologique, et la direction et le conseil d'administration reconnaissent que les investisseurs ont imposé une "décote d'évaluation de la somme des parties", a déclaré Penner.

Baker Hughes a déclaré qu'elle appréciait les points de vue de tous les actionnaires et qu'elle "continuerait à s'engager auprès d'Ananym Capital pour mieux comprendre leurs points de vue et partager les nôtres." "Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie visant à stimuler la croissance et à apporter une valeur ajoutée aux actionnaires", a déclaré une porte-parole.

Au début du mois, , Baker Hughes a déclaré qu'elle allait procéder à une "évaluation complète de l'affectation des capitaux, des activités, de la structure des coûts et des opérations afin de continuer à apporter de la valeur aux actionnaires."

Penner, qui a remporté une victoire au conseil d'administration d'Exxon Mobil en 2021, et son partenaire Alex Silver ont fondé Ananym l'année dernière et ont eu des entretiens constructifs avec la direction de Baker Hughes.

En séparant les activités pétrolières, le segment des technologies pourrait être correctement évalué et chaque entreprise pourrait optimiser sa stratégie d'allocation du capital, notamment en concentrant davantage ses investissements et sa gestion sur les technologies.

L'activité pétrolière pourrait être un "acteur fort" étant donné que ses bénéfices sont davantage liés aux revenus de production des puits existants, plutôt qu'à la construction de nouveaux puits, et qu'elle est plus exposée à l'international que Halliburton et SLB, a déclaré Penner.

Les analystes de JPMorgan ont salué les actions de la société, notant dans une note plus tôt en octobre qu'elle "a été l'un des titres les plus performants de l'OFS (oil field services) par une large marge." Se référant à l'engagement pris le 6 octobre d'évaluer ses activités, les analystes de JPM ont écrit: "Le communiqué d'aujourd'hui suggère que l'entreprise n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Cela a été l'ADN de l'entreprise sous la direction de Lorenzo Simonelli."

Ananym avait exhorté le distributeur de produits de santé Henry Schein à renouveler son conseil d'administration, à élaborer un plan de succession du directeur général et à réduire les coûts. Le directeur général Stanley Bergman, qui a occupé le poste pendant 35 ans, se retire après qu'Ananym a menacé de s'opposer au conseil d'administration. Elle suggère également que le fournisseur de pièces automobiles LKQ vende ses activités européennes .