Ananym Capital aurait demandé la scission de Siemens Gamesa
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 12:25
Le fonds demanderait au groupe allemand de se séparer de sa division éolienne Siemens Gamesa a précisé également le FT.
"Pour rappel, Siemens Gamesa, qui développe et construit les éoliennes pour des utilities et réalise des prestations d'exploitation et de maintenance, a réalisé sur l'exercice écoulé un CA de 10,38MdsEUR ( 3,7%) et un EBITA de -1,36MdEUR (-13,1%)" indique ce matin Invest Securities.
Valeurs associées
|233,1000 EUR
|XETRA
|-0,53%
