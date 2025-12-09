 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,36
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ananym Capital aurait demandé la scission de Siemens Gamesa
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 12:25

Ananym Capital, un fonds activiste fondé en 2023 par Charlie Penner a pris une participation non précisée dans Siemens Energy indique le Financial Times.

Le fonds demanderait au groupe allemand de se séparer de sa division éolienne Siemens Gamesa a précisé également le FT.

"Pour rappel, Siemens Gamesa, qui développe et construit les éoliennes pour des utilities et réalise des prestations d'exploitation et de maintenance, a réalisé sur l'exercice écoulé un CA de 10,38MdsEUR ( 3,7%) et un EBITA de -1,36MdEUR (-13,1%)" indique ce matin Invest Securities.


Valeurs associées

SIEMENS
233,1000 EUR XETRA -0,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Le logo de la BCS à l'extérieur de son siège à Francfort
    La BCE propose de simplifier les règles bancaires sans réduire les exigences
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:34 

    par Francesco Canepa La Banque centrale européenne (BCE) va proposer de simplifier les règles en matière de fonds propres des banques, en allégeant une partie de la réglementation complexe mise en place après la crise financière de 2008, ont indiqué à Reuters deux ... Lire la suite

  • Le président amércain Donald Trump se rend en Pennsylvanie mardi 8 décembre ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:23 

    Le président américain Donald Trump se rend mardi en Pennsylvanie en espérant apaiser la colère des Américains, exaspérés par la hausse du coût de la vie, une de ses grandes promesses de campagne et un des arguments majeurs de ses détracteurs. Trump soutient, malgré ... Lire la suite

  • Milan Nedeljkovic, à l'usine de BMW à San Luis Potosí, Mexique
    BMW nomme Milan Nedeljkovic en tant que président du directoire
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:17 

    Le conseil de surveillance de BMW a nommé mardi Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire du groupe à compter du 14 mai 2026, alors que le constructeur automobile allemand lance une nouvelle génération de modèles dans un contexte économique difficile. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank