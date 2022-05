Analyse et avis sur l’action ArcelorMittal

Retrouvez notre analyse en Bourse d'ArcelorMittal, le numéro un mondial de la sidérurgie. Ambition, stratégie, performances financières, analyse technique du cours de l'action ArcelorMittal en Bourse.

ArcelorMittal : spécialiste dans les domaines de l'acier et minier

Grâce à une capacité de production annuelle de 71,5 millions de tonnes d'acier brut et quelque 168 000 salariés dans 60 pays, ArcelorMittal est le leader mondial de l'acier et des mines.

Avec une présence industrielle dans 17 pays, le groupe domine tous les principaux marchés mondiaux de l'acier, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, avec des activités de recherche et de développement et de technologie de premier plan.

L'ambition d'ArcelorMittal : transformer le monde de demain grâce à l'acier

ArcelorMittal s'est lancé le défi de « transformer demain » : une promesse qui reflète une conviction que l'acier contribue à construire l'infrastructure du monde moderne. En tant que matériau infiniment recyclable et très adaptable, l'acier peut être un matériau durable qui est fourni aux trains et aux voitures utilisés dans les trajets professionnels quotidiens. L'acier est présent également dans les bâtiments dans lesquels nous vivons, ou encore les stades de sport et les galeries d'art que nous visitons.

Les valeurs d'ArcelorMittal : durabilité, qualité et leadership

Lorsque Mittal Steel et Arcelor ont fusionné en 2006 pour former le plus grand sidérurgiste au monde, le nouveau groupe ArcelorMittal a été fondé sur trois valeurs : la durabilité, la qualité et le leadership.

La durabilité, en faisant évoluer l'acier pour assurer un meilleur avenir pour l'industrie et pour les générations à venir ; la qualité, pour s'assurer que l'acier produit est à la pointe de la technologie et que les meilleurs experts sont en charge de cette production ; le leadership, afin que chaque équipe puisse dérouler, chacune, sa pensée visionnaire et apporter le maximum à l'entreprise.

La stratégie du groupe ArcelorMittal : diversifier ses productions et distributions

ArcelorMittal a poursuivi une stratégie commerciale en trois dimensions depuis un certain nombre d'années, en mettant l'accent sur la diversité des produits, la portée géographique et la diversification des activités, à la fois en amont dans la production de minerai de fer et de charbon et en aval dans la distribution de l'acier.

Il s'agit clairement d'une stratégie d'échelle pour valoriser activités sidérurgiques et minières s'étendant à toutes les régions du monde.

Sidérurgie et mines : un contexte difficile pour ArcelorMittal avec la crise énergétique actuelle ?

ArcelorMittal opère dans un contexte difficile de crise énergétique et de hausse des coûts des matières premières. En effet, l'activité de sidérurgie est très énergivore : elle compte à l'heure actuelle pour 8 % de la consommation finale d'énergie dans le monde. La hausse des prix de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine affecte donc à la hausse les coûts de production d'ArcelorMittal.

Cependant, la demande d'acier devrait grimper de 2,7 % en 2022 et ArcelorMittal pourra certainement profiter de sa position de leader sur le marché pour augmenter ses prix de vente en proportion de l'augmentation des coûts de production.

La sidérurgie devra aussi s'adapter à la nouvelle réalité énergétique. Alors que l'Europe réfléchit à plus long terme sur la réduction de sa dépendance aux énergies fossiles, rappelons que l'industrie sidérurgique est particulièrement consommatrice de charbon : ce dernier couvre près de 75 % des besoins énergétiques de cette industrie, selon l'AIE. La sidérurgie devra en conséquence trouver une autre source d'énergie pour pouvoir continuer ses activités durablement.

Les différentes activités d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie, leader sur tous les principaux marchés mondiaux de l'acier, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. Le CA par activité se répartit comme suit :

• vente d'aciers plats au carbone (54,7 %) : bobines d'aciers laminées à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;

• vente d'aciers longs au carbone (23,7 %) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;

• vente de produits tubulaires (2,9 %) ;

• vente de minerai de fer et de charbon (2,4 %) ;

• autres (16,3 %) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.

La répartition géographique du chiffre d'affaires d'ArcelorMittal est la suivante : Allemagne (8,5 %), Pologne (6,9 %), France (6,4 %), Espagne (5,5 %), Europe (27,8 %), États-Unis (9,5 %), Amérique (23,7 %), Asie et Afrique (11,7 %).

Analyse fondamentale d'ArcelorMittal, grand groupe sidérurgique

ArcelorMittal a publié les résultats du premier trimestre 2022 le 31 mars. À cette occasion, l'entreprise a rappelé avoir suspendu ses opérations en Ukraine au début de la guerre pour protéger son personnel et ses actifs. Elle a depuis lentement redémarré les opérations en exploitant un de ses trois hauts-fourneaux. En dépit de ce contexte, encore aggravé par la montée des pressions inflationnistes dans le monde, ArcelorMittal a réalisé une solide performance au premier trimestre grâce à la résilience de son modèle d'entreprise.

Chiffre d'affaires trimestriel à 21,8 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 s'est élevé à 21,8 milliards de dollars, contre 20,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021 et 16,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 a augmenté de +34,8 % par rapport au 1er trimestre 2021, principalement en raison d'une hausse significative des prix de vente moyens de l'acier (+46,0 %).

Baisse des expéditions d'acier

Les expéditions totales d'acier au 1er trimestre 2022 ont été de 15,3 millions de tonnes, soit une baisse de 2,7 % par rapport aux 15,8 millions de tonnes du 4ème trimestre 2021.

EBITDA stable par rapport à Q4 2021 à 5,1 milliards de dollars

Le Résultat d'exploitation s'élève à 4,4 milliards de dollars au 1er trimestre 2022 (contre 4,6 milliards de dollars au 4ème trimestre 2021) et l'EBITDA à 5,1 milliards de dollars au 1er trimestre 2022 (contre 5,1 milliards de dollars au 4ème trimestre 2021).

Résultat net positif de 0,4 milliard de dollars

ArcelorMittal a enregistré un bénéfice net de 4 125 millions de dollars au premier trimestre 2022 (BPA de 4,28 dollars), contre un bénéfice net de 4 045 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 (BPA de 3,93 dollars) et un bénéfice net de 2 285 millions de dollars pour le 1er trimestre 2021 (BPA de 1,94 $).

Endettement net en baisse

La dette brute s'élève à 8,7 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2022 ; la dette nette a diminué à 3,2 milliards de dollars (contre 4,0 milliards de dollars à la fin de 2021).

Analyse technique d'ArcelorMittal : le plus important producteur d'acier au monde coté au CAC40

Analyse graphique du cours de l'action ArcelorMittal en Bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique du cours de bourse de l'action ArcelorMittal

Le cours de bourse de l'action ArcelorMittal est en baisse de 4,5 % sur une année glissante. Il évolue dans un canal délimité par les niveaux de support de 23,5 euros (en violet sur le graphique) et de 32 euros (en jaune sur le graphique). Dans cet intervalle, le parcours boursier de l'action ArcelorMittal est assez erratique avec des successions de baisses et de hausses sur un même trimestre. La tendance à moyen terme est neutre : les moyennes mobiles à 50 jours (en noir sur le graphique) et à 100 jours (en rouge sur le graphique) suivent une trajectoire similaire et s'épousent presque sur les dernières séances. À court terme, la tendance est plutôt négative avec un cours de bourse de l'action ArcelorMittal et une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) sous la moyenne mobile à 50 jours et une MACD négative, sous sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action ArcelorMittal

ArcelorMittal a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment au niveau de l'EBITDA qui est ressorti à 5,1 milliards contre un consensus de 4,57 milliards. Les conditions de marché sont positives avec une demande en acier qui reste élevée et qui permet à ArcelorMittal de monter ses prix. Cependant, l'entreprise sera confrontée à long terme à sa dépendance aux énergies fossiles : un défi majeur pour l'industrie. La configuration technique du cours de bourse de l'action ArcelorMittal invite également à la prudence.

