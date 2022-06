Analyse et avis sur l’action Air Liquide. Crédit photo : Adobe Stock

Cette semaine, Café de la Bourse a passé Air Liquide à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Air Liquide en Bourse et l'on vous rappelle les avantages à être actionnaire d'Air Liquide, entreprise particulièrement généreuse avec ses propriétaires. Retrouvez notre analyse et avis sur l'action Air Liquide.

Air Liquide : un géant du gaz industriel

Mission et ambitions de l'entreprise Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz pour les domaines de l'industrie et la santé. L'oxygène, l'azote et l'hydrogène sont des éléments essentiels à la vie, à la matière et à l'énergie et sont au cœur des activités de l'entreprise depuis sa création en 1902.

L'ambition d'Air Liquide est d'être un leader dans le secteur du gaz industriel et d'offrir une performance à long terme tout en contribuant à un monde plus durable. L'entreprise dispose de plusieurs atouts pour comprendre l'évolution de ses marchés et proposer des solutions innovantes et durables qui la différencient. D'une part, Air Liquide a la réputation d'être très proche de ses clients, partout dans le monde, ce qui lui permet de bien répondre à leurs attentes. D'autre part, l'entreprise dispose d'une expertise crédible dans les molécules essentielles (Azote, Oxygène, Hydrogène) ainsi qu'une maîtrise des technologies associées pour apporter les meilleures solutions aux défis d'un monde en mutation énergétique.

Grâce à ses positions dominantes sur les marchés clés de demain, Air Liquide se revendique au cœur des enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la transformation des soins de santé et des progrès technologiques.

La stratégie d'Air Liquide 2025 “Advance”

ADVANCE, le nouveau plan stratégique d'Air Liquide à l'horizon 2025, est une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. Il place le développement durable au cœur de la stratégie du groupe, mettant résolument Air Liquide sur la voie d'une performance globale en combinant performance financière et performance extra-financière.

Ainsi, Air Liquide entend poursuivre sa trajectoire de croissance tout en se préparant à réduire ses émissions de CO2 à partir de 2025 environ. Cela se traduit d'une part par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires atteignant un rythme de + 5 à +6 % en moyenne par an, mais aussi une rentabilité des capitaux employés (ROCE) supérieure à 10 % dès 2023, ainsi que la volonté d'initier la réduction des émissions de CO2 vers 2025, les réduire de -33 % d'ici 2035 et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Par ailleurs, ~50 % des investissements industriels seront consacrés à la transition énergétique d'ici à 2025. Enfin, ~8 milliards d'euros seront investis dans la chaîne de valeur de l'hydrogène à faible teneur en carbone d'ici à 2035 et les ventes d'hydrogène passeront de 2 à 6 milliards d'euros d'ici à 2035.

Forces et faiblesses d'Air Liquide

Forces et faiblesses d’Air Liquide. Crédit photo : Freepik

Quelles sont les activités d'Air Liquide ?

Leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'Industrie et la Santé, Air Liquide est présent dans 75 pays avec environ 66 400 collaborateurs et fournit plus de 3,8 millions de clients et patients. Air Liquide est un spécialiste de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote à des fins industrielles et sanitaires.

La répartition géographique du chiffre d'affaires (CA) Air Liquide est la suivante : France (13,1 %), Europe (26 %), États-Unis (30,9 %), Amériques (5,8 %), Asie-Pacifique (21,1 %), Afrique et Moyen-Orient (3,1 %).

Le groupe classe ses activités comme suit : Gaz & Services, Ingénierie & Construction, Marchés Globaux & Technologies.

Gaz & Services (95,3 % du CA)

La majorité du chiffre d'affaires d'Air Liquide, provient de la production et la vente de gaz industriels et médicaux : l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, mais aussi le gaz de synthèse. L'activité Gaz & Services comprend quatre branches d'activité mondiales : la Grande Industrie, Industriel Marchand, la Santé et l'Électronique. L'approvisionnement en gaz repose sur la production locale afin de limiter les coûts de transport. Ainsi, les unités de production de gaz d'Air Liquide sont réparties dans le monde entier.

La Grande Industrie fournit des gaz industriels en exploitant d'importantes unités de production. Elle fournit des clients dans les secteurs des métaux, de la chimie, du raffinage et de l'énergie, où les volumes de gaz sont importants. L'Industriel Marchand fournit une large gamme de gaz différents, d'équipements d'application et de services associés. Elle compte parmi ses clients les industries et les professionnels qui ont besoin de plus petites quantités que les clients de la grande industrie. Le gaz peut être distribué en vrac, sous liquide, ou en bouteilles ou encore sous forme gazeuse. La division Santé fournit des gaz médicaux, des équipements et des services aux hôpitaux et aussi directement aux patients à leur domicile. Enfin, la division électronique fournit des gaz, des matériaux (molécules complexes) utilisés dans les processus de fabrication, et des services principalement utilisés pour la production de semi-conducteurs, mais aussi pour les écrans plats et les panneaux photovoltaïques.

Ingénierie et construction (2,9 % du CA)

L'activité d'ingénierie et de construction propose des solutions clés en main aux clients : le groupe conçoit et construit des unités de production de gaz depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison de l'installation complète.

Marchés globaux et technologies (1,7 % du CA)

La division Global Markets & Technologies (GM&T) se concentre sur les marchés qui nécessitent une approche globale : elle propose des solutions technologiques – molécules, équipements et services – pour accompagner le développement de la transition énergétique et des “deep tech” dans les domaines des technologies avancées, des solutions industrielles, des solutions biogaz ou dans la marine.

Analyse fondamentale d'Air Liquide

Résultats Air Liquide du premier trimestre 2022

Commentant le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, s'est satisfait d'une croissance forte traduisant un bon niveau d'activité et démontrant la résilience du groupe dans un contexte marqué notamment par l'inflation et la guerre en Ukraine.

En effet, le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de +8 % à périmètre comparable et de +29 % en données publiées, reflétant particulièrement la forte hausse des prix de l'énergie répercutée contractuellement aux clients de la Grande Industrie. Le chiffre d'affaires atteint 6,9 milliards d'euros, dont 6,6 milliards d'euros pour l'activité Gaz & Services.

En 2022, en l'absence de perturbation économique significative, Air Liquide reste confiant dans sa capacité à augmenter encore sa marge opérationnelle et à délivrer une croissance récurrente du résultat net à taux de change constant.

Résultats financiers Air Liquide de l'année 2021

En 2021, le groupe a réalisé une excellente performance, malgré la pandémie en cours et les fortes pressions inflationnistes liées principalement à la forte augmentation des prix de l'énergie au second semestre.

La dynamique d'investissement a été maintenue, comme le traduit la signature de nombreux accords notamment liés à la transition énergétique.

Le groupe a réalisé une nouvelle année de croissance rentable : le chiffre d'affaires a atteint 23,3 milliards d'euros, en hausse de +8,2 % à base comparable, la marge d'exploitation a augmenté de 70 points de base hors impact énergétique et le récurrent a augmenté de 13,3 % à taux de change constant.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a atteint 4 160 millions d'euros, marquant une forte progression de +9,8 % et de +12,7 % sur une base comparable, ce qui est supérieur à la croissance des ventes comparables de +8,2 %. La marge opérationnelle s'établit à 17,8 % soit une amélioration de +70 points de base hors impact de l'énergie.

Le résultat net s'établit à 2 572 millions d'euros en 2021, en hausse de +5,6 %. Le bénéfice net par action, à 5,45 euros, est en hausse de +5,5 % par rapport à 2020, en adéquation avec l'augmentation du bénéfice net.

Analyse technique d'Air Liquide

Analyse graphique du cours de bourse Air Liquide

Analyse graphique du cours de bourse Air Liquide. Crédit photo : Freepik

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique du cours de l'action Air Liquide

Sur les 12 derniers mois, Air Liquide suit une tendance haussière identifiée par la résistance oblique (en noir sur le graphique) et le support des 138 euros (en jaune sur le graphique) qui a été testé à deux reprises. Entre la mi-juin 2021 et le 3 juin 2022 (avant le détachement des actions gratuites), le cours Air Liquide marque une progression de 10 %. Le détachement d'actions gratuites pour les actionnaires au compte d'une action octroyée pour 10 détenues, ajustent automatiquement le cours de bourse de l'action Air Liquide pour maintenir la valeur d'entreprise sur la nouvelle base d'actions en circulation (ajustement identifié par l'éclipse bleu clair sur le graphique).

Sur le court terme, la tendance de l'action Air Liquide est à la baisse dans le sillage des décisions de hausses de certaines banques centrales (La réserve fédérale américaine notamment) : la MACD est en dessous de sa ligne de signal, et négative, et le RSI est en zone de survente. Un rebond technique est possible dans les prochaines séances.

Notre avis sur l'action Air Liquide

Air Liquide est la valeur d'investisseur du type “bon père de famille” par excellence. Elle peut se targuer de livrer depuis plus d'un siècle une croissance profitable et un excellent retour sur les capitaux investis. C'est une entreprise robuste financièrement qui résiste bien aux cycles macroéconomiques du marché. Air Liquide est en outre très généreuse avec ses actionnaires : elle verse 55 % de son résultat net en dividendes et attribue régulièrement des actions gratuites, avec un nombre plus important d'actions gratuites après plusieurs années de détention via une prime de fidélité (+ 10 % après deux années civiles pleines). Lorsque le nombre d'actions Air Liquide détenues ne correspond pas un multiple de la parité de l'opération d'attribution, vous recevez sur votre compte titres ou PEA une fraction de l'action Air Liquide ne pouvant être distribuée, appelée « rompu ».

Retrouvez également cet article initialement publié sur Café de la Bourse