Analyse de l’évolution entre Dassault Systèmes et Dassault Aviation

Dassault Systèmes et Dassault Aviation , deux filiales emblématiques du Groupe Dassault, se distinguent par leur leadership dans leurs secteurs respectifs. Dassault Systèmes est un acteur mondial incontournable dans le domaine des logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et de la modélisation 3D, tandis que Dassault Aviation est un pilier de l'industrie aéronautique et de défense. Cette analyse financière couvre les performances, la structure organisationnelle, les commandes, ainsi que les défis et opportunités rencontrés par ces deux entités au cours des années 2023 et 2024.

Une croissance différenciée mais complémentaire

Dassault Systèmes et Dassault Aviation, bien qu'appartenant au même groupe, ont connu des trajectoires financières distinctes au cours des années 2023 et 2024. D'un côté, Dassault Systèmes, entreprise technologique spécialisée dans les logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM), a poursuivi sa dynamique de croissance, portée par l'expansion de son modèle économique basé sur les abonnements et par une diversification sectorielle réussie. De l'autre, Dassault Aviation, acteur majeur de l'aéronautique et de la défense, a traversé une période marquée par des ajustements stratégiques, notamment dans la gestion des coûts et des chaînes d'approvisionnement, tout en consolidant son carnet de commandes.

En 2023, Dassault Systèmes a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 5,8 %, atteignant 5,95 milliards d'euros, tandis que Dassault Aviation, confronté à des variations dans la cadence de production et de livraison de ses avions, a vu son chiffre d'affaires reculer à 4,8 milliards d'euros contre 6,9 milliards d'euros en 2022. Malgré ces écarts, la rentabilité de l'activité aéronautique a connu une progression notable, avec une marge nette passant de 12 % à 18,5 % grâce à une meilleure gestion des coûts et à des marges bénéficiaires plus élevées sur les livraisons.

En 2024, Dassault Systèmes devrait poursuivre sa dynamique de croissance, avec des prévisions de chiffre d'affaires comprises entre 6,26 et 6,38 milliards d'euros. Toutefois, la société pourrait être impactée par un ralentissement du secteur automobile, un marché qui représente une part significative de ses revenus. En revanche, Dassault Aviation table sur une forte reprise des commandes et des livraisons avec un carnet bien rempli, notamment grâce aux contrats à l'exportation du Rafale et à la montée en cadence des livraisons de Falcon.

Un modèle de collaboration stratégique

Si Dassault Systèmes et Dassault Aviation évoluent dans des industries distinctes, elles entretiennent néanmoins des liens stratégiques qui se sont intensifiés ces dernières années. Dassault Systèmes joue un rôle clé dans la transformation numérique de l'industrie aéronautique, fournissant des solutions logicielles avancées à sa maison sœur, notamment via la plateforme 3DEXPERIENCE. Cet outil permet d'optimiser la conception, la fabrication et la gestion du cycle de vie des avions, offrant ainsi à Dassault Aviation des gains en termes de productivité et d'innovation.

Un exemple concret de cette synergie est la création d'une plateforme cloud souveraine et sécurisée , développée en collaboration avec Dassault Aviation, destinée aux programmes de défense. Dans un contexte où les exigences de cybersécurité et de protection des données sont de plus en plus strictes, cette initiative renforce la compétitivité de Dassault Aviation tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour Dassault Systèmes dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale.

Une stratégie d'innovation et d'investissement soutenue

L'une des forces de Dassault Systèmes réside dans son fort engagement en recherche et développement (R&D), représentant entre 20 et 25 % de son chiffre d'affaires annuel. Cet investissement continu permet à l'entreprise de maintenir un portefeuille technologique avancé, couvrant des domaines aussi variés que la conception 3D, la simulation numérique, la gestion des données industrielles et l'intelligence artificielle appliquée à la fabrication.

De son côté, Dassault Aviation continue d'innover dans le domaine de l'aviation militaire et civile. En 2023, l'entreprise a signé 60 nouvelles commandes de Rafale, dont 42 pour la France et 18 à l'exportation, et a livré 21 appareils. Pour 2024, la société prévoit 30 nouvelles commandes de Rafale et 26 Falcon, consolidant ainsi son positionnement sur le marché de l'aviation d'affaires et de défense.

La montée en cadence des programmes Rafale et Falcon s'accompagne d'une diversification des sources d'approvisionnement et d'un programme “Make in India”, visant à sécuriser et à optimiser la production dans un environnement géopolitique marqué par des tensions croissantes. Cette stratégie devrait permettre à Dassault Aviation d'améliorer sa résilience industrielle et de réduire sa dépendance aux fournisseurs européens.

Des perspectives financières contrastées, mais solides

L'analyse des performances financières des deux entités met en évidence des dynamiques distinctes, mais cohérentes avec leurs modèles économiques respectifs. Dassault Systèmes mise sur la croissance des abonnements logiciels, qui continuent de progresser à un rythme annuel de 8 %, tandis que Dassault Aviation capitalise sur ses programmes militaires et ses avions d'affaires pour générer des marges plus élevées.

En termes de rentabilité, Dassault Aviation affiche des performances robustes, avec une marge brute de 20 millions d'euros par avion Rafale et de 10 millions d'euros par Falcon. Sur l'année 2024, la société anticipe des gains totaux estimés à 860 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 3,65 milliards d'euros, hors revenus des services de maintenance et des contrats de support.

À l'inverse, Dassault Systèmes, bien que bénéficiant d'une croissance stable, reste exposé à des fluctuations économiques sectorielles, notamment dans l'automobile et l'industrie manufacturière. Néanmoins, la diversification de son portefeuille client et l'essor de l'intelligence artificielle appliquée à l'ingénierie devrait lui permettre de maintenir une croissance soutenue à moyen terme.

Un positionnement stratégique pour l'avenir

Dassault Systèmes et Dassault Aviation disposent de solides fondamentaux financiers et d'un positionnement stratégique leur permettant de tirer parti des opportunités de marché.

Dassault Systèmes bénéficie de son expertise en ingénierie numérique et de sa capacité à accompagner la transformation digitale des entreprises industrielles. L'accélération de la demande pour des solutions basées sur le cloud et l'IA offre de nouvelles perspectives de croissance, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de la défense.

Dassault Aviation, de son côté, capitalise sur son portefeuille de commandes pour assurer une montée en cadence progressive de sa production. L'entreprise devrait bénéficier des besoins croissants en aviation militaire et d'une reprise des ventes de jets privés, dopée par une demande accrue pour des solutions de transport haut de gamme et sécurisées.

La complémentarité entre ces deux filiales du Groupe Dassault leur permet d'affronter les défis économiques et industriels avec une approche intégrée et synergique. L'union entre le développement logiciel et l'ingénierie aéronautique constitue un atout stratégique majeur qui pourrait leur permettre de maintenir leur leadership technologique dans les années à venir.

Conclusion et Recommandation d'Investissement

L'évolution de Dassault Systèmes et de Dassault Aviation démontre une capacité d'adaptation et d'innovation qui renforce leur compétitivité sur le marché international.

Dassault Systèmes apparaît comme une valeur attrayante pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur la croissance des revenus d'abonnement et sur l'essor de la transformation digitale industrielle. Son modèle économique basé sur l'innovation et la diversification sectorielle en fait une entreprise résiliente face aux fluctuations économiques.

Dassault Aviation, malgré des variations de son chiffre d'affaires, affiche une rentabilité accrue et une montée en puissance des commandes de Rafale et Falcon. Sa stratégie d'expansion internationale et ses efforts d'optimisation des coûts devraient garantir une croissance stable et des perspectives positives à moyen terme.

Compte tenu de ces éléments, Dassault Systèmes représente une opportunité d'investissement particulièrement intéressante, notamment pour les investisseurs à la recherche de valeurs technologiques en croissance avec une rentabilité solide.

Rédigé par Clément ABRAHAM

Article initialement publié sur DT Expert