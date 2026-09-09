Analog Devices met la main sur Alif Semiconductor

Analog Devices annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Alif Semiconductor dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 1,35 MdUSD, qui lui permettra de se doter d'une plateforme de traitement native de l'IA pour faire progresser l'intelligence physique.

"L'intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase alors que les modèles dépassent l'interprétation des mots et des images pour comprendre le contexte et interagir avec le monde physique", met en avant le fournisseur de circuits intégrés.

Cette transition nécessite des systèmes capables de raisonner à partir de signaux tels que le mouvement, le son, les vibrations, les ondes radio et la thermodynamique, et de fonctionner localement en respectant des contraintes exigeantes en matière de puissance, de latence, de sécurité et de fiabilité, ce qu'Analog Devices appelle "l'intelligence physique".

Selon le groupe, la combinaison de son propre leadership dans la détection, le traitement du signal, la puissance, la connectivité et les logiciels applicatifs avec la plateforme numérique de pointe d'Alif accélérera la mise en oeuvre de solutions d'intelligence physique plus complètes afin de répondre à un éventail plus large des défis auxquels sont confrontés les clients.

En permettant des solutions complètes et différenciées, Analog s'attend à élargir son marché total adressable dans les secteurs de l'industrie, des infrastructures de centres de données, de la défense, de l'énergie, de la robotique, de la santé numérique et des applications portables.

Selon les termes approuvés par les deux conseils d'administration, Analog versera aux actionnaires d'Alif 1,35 MdUSD, sous réserve des modalités de l'accord définitif, montant assorti d'une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant atteindre 200 MUSD. La transaction devrait être finalisée avant la fin 2026, sous réserve des conditions habituelles.