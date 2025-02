Analog Devices: hausse du dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Analog Devices, indique que son conseil d'administration a voté en faveur d'une augmentation de son dividende trimestriel de 8% à 0,99 dollar par action, marquant sa 21ème année consécutive de hausse.



De plus, le conseil a autorisé le fabricant de semiconducteurs à racheter pour 10 milliards de dollars supplémentaires de ses actions, ce qui porte le total de l'enveloppe disponible pour des rachats d'actions à environ 11,5 milliards.



'Le modèle d'affaires résilient d'Analog Devices et ses antécédents en matière de croissance rentable nous permettent de restituer 100% des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires sur le long terme', commente son PDG Vincent Roche.





