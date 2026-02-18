Analog Devices enregistre un solide deuxième trimestre, le boom de l'IA stimulant les ventes de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Analog Devices ADI.O a annoncé mercredi des résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande de la part des clients industriels et des centres de données, alors que le boom de l'intelligence artificielle continue de stimuler les ventes de semi-conducteurs. Les actions du fabricant de puces basé à Wilmington, dans le Massachusetts, ont augmenté de près de 8 % dans les échanges avant bourse.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,23 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

L'augmentation des investissements dans l'infrastructure des centres de données pour les charges de travail d'IA générative aide à compenser une toile de fond macroéconomique et géopolitique difficile, soutenant la demande de semi-conducteurs d'Analog Devices à mesure que les hyperscalers augmentent leur capacité. "Alors que la toile de fond macroéconomique et géopolitique reste difficile, nos perspectives de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre reflètent un nouveau record pour ADI, soulignant notre solide exécution contre les vents arrière de la croissance cyclique et séculaire", a déclaré Richard Puccio, directeur financier d'Analog Devices.

Le fabricant de puces prévoit un bénéfice ajusté de 2,88 dollars par action, plus ou moins 15 cents, alors que le consensus des analystes était de 2,31 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 3,16 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,12 milliards de dollars.