Analog Devices en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices ADI.O augmentent de 6,7 % à 360 $ avant le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars plus ou moins 100 millions de dollars au deuxième trimestre, au-dessus des estimations de Wall Street de 3,23 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La société prévoit également un bénéfice par action ajusté de 2,88 $ plus ou moins 15 cents, également supérieur aux estimations de 2,46 $

** La société constate une augmentation de la demande pour ses semi-conducteurs de la part des clients industriels et des centres de données alimentés par l'intelligence artificielle

** ADI dépasse les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du T1 et le BPA ajusté du T1 - données LSEG

** 28 courtiers sur 39 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 315 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 24,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 27,6 % en 2025

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
337,8200 USD NASDAQ +0,21%
