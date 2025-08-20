 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Analog Devices: BPA accru de 30% au 3e trimestre
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 14:07

(Zonebourse.com) - Analog Devices dévoile, au titre de son troisième trimestre 2024-25, un BPA ajusté en hausse de 30% à 2,05 dollars, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 100 points de base à 42,2%.

Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée en progression de 130 points de base à 69,2% pour des revenus en croissance de 25% à 2,88 milliards de dollars, 'avec des croissances à deux chiffres sur tous ses marchés finaux'.

'Alors que les tarifs douaniers et les fluctuations commerciales créent de l'incertitude sur le marché, la demande pour les produits d'Analog Devices reste robuste', commente Vincent Roche, le PDG du fabricant de puces.

Pour le trimestre en cours, il prévoit des revenus de trois milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 43,5% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 2,22 dollars (à plus ou moins 10 cents).

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

