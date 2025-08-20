Analog Devices: BPA accru de 30% au 3e trimestre
Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée en progression de 130 points de base à 69,2% pour des revenus en croissance de 25% à 2,88 milliards de dollars, 'avec des croissances à deux chiffres sur tous ses marchés finaux'.
'Alors que les tarifs douaniers et les fluctuations commerciales créent de l'incertitude sur le marché, la demande pour les produits d'Analog Devices reste robuste', commente Vincent Roche, le PDG du fabricant de puces.
Pour le trimestre en cours, il prévoit des revenus de trois milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 43,5% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 2,22 dollars (à plus ou moins 10 cents).
