Analog Devices bat le consensus au 2e trimestre

Le fabricant de circuits intégrés Analog Devices dévoile, au titre de son 2e trimestre 2025-2026, un BPA ajusté en hausse de 67% à 3,09 USD, dépassant d'environ 7% le consensus, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 7,8 points à 49%.

Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée accrue de 3,6 points à 73% et sur des revenus en croissance de 37% à 3,62 MdsUSD, "avec une croissance annuelle sur tous les marchés finaux, menée par l'industrie et les communications".

"Le chiffre d'affaires et les bénéfices du 2e trimestre ont dépassé la borne haute de nos perspectives, reflétant la combinaison d'une demande record et d'une discipline opérationnelle vigoureuse", commente son PDG Vincent Roche.

"Nous avons continué à constater une demande croissante au 2e trimestre avec des réservations record sur nos marchés B2B", ajoute le CFO Richard Puccio. "Ces signaux positifs de demande se reflètent dans nos perspectives de croissance soutenue au 3e trimestre."

Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit des revenus de 3,9 MdsUSD (à plus ou moins 100 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 49% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 3,30 USD (à plus ou moins 0,15 USD).

Analog Devices met la main sur Empower Semiconductor

Par ailleurs, Analog Devices a fait part mardi soir d'un accord pour acquérir Empower Semiconductor dans une transaction entièrement en numéraire de 1,5 MdUSD, "élargissant ainsi son portefeuille d'énergie à haute densité de nouvelle génération pour l'ère de l'IA".

Basée dans la Silicon Valley, Empower Semiconductor alimente la révolution de l'IA grâce à sa technologie FinFast en réduisant l'empreinte énergétique et le coût total de possession des centres de données. Son acquisition devrait être conclue au 2e semestre 2026.