Analog Devices affiche son optimisme sur ses perspectives

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a dévoilé des résultats et des perspectives meilleurs qu’attendu. Au premier trimestre, clos début février, le groupe a réalisé un bénéfice net de 462,73 millions de dollars, soit 78 cents par action, contre un bénéfice de 391,32 millions de dollars, ou 93 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,63 dollar, soit 9 cents de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 2,42 milliards de dollars, là où le marché attendait 2,35 milliards de dollars.

"Les réservations ont continué à s'améliorer progressivement au cours du premier trimestre, avec une bonne performance dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile, ce qui nous permet d'enregistrer une croissance séquentielle et en glissement annuel au cours de notre deuxième trimestre fiscal. Nous restons convaincus que l'exercice 2025 représente un retour à la croissance pour Analog Devices", a déclaré Richard Puccio, directeur financier.

Sur le deuxième trimestre, Analog Devices cible respectivement un bénéfice par action de 1,68 dollar, plus ou moins 10 cents, et des revenus de 2,50 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars. Wall Street vise pour sa part respectivement 1,65 dollar et 2,45 milliards.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le dividende trimestriel a été augmenté de 8% à 99 cents et le programme de rachat d'actions a été augmenté de 10 milliards de dollars, portant son total à 11,5 milliards de dollars.

