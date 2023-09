Anacofi : sanction de 250 000 euros de l’AMF

En revanche, " le manquement à l'obligation d'apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle de l'AMF a été écarté par la Commission ".

La Commission a également constaté que l'association n'avait " pas respecté les procédures en matière de contrôle et de sanction de ses membres " et n'avait " pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents ".

Selon le communiqué de l'AMF, la Commission des sanctions a considéré que l'Anacofi-CIF avait commis plusieurs manquements lors de l'examen des dossiers de demande d'adhésion de conseillers en investissements financiers. Elle a notamment retenu que l'association " ne s'était pas assurée de la qualité des dossiers présentés par les candidats " et qu'elle n'avait " pas respecté les termes de sa procédure encadrant leur adhésion ".

L'AFP a annoncé début juin que le Collège de l'AMF avait requis une sanction de 500.000 euros contre l'Association, et une amende de 40.000 euros à l'encontre de Patrick Galtier.

