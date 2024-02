Ana Sharma est nommée Vice-Présidente, Global Head of Quality d’Abivax

PARIS, France, le 7 février 2024, 8h30 CET – Abivax SA (Euronext Paris and Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la nomination de Ana Sharma en tant que Vice-Présidente, Global Head of Quality. Ana Sharma dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique et d’une grande expertise dans le domaine de la qualité et la conformité aux normes GxP. Elle a contribué à la mise sur le marché de plus de 30 médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment en gastroentérologie et en immunologie. Elle a géré de grandes équipes internationales ainsi que les interactions avec les autorités réglementaires et leurs inspections à l’échelle mondiale.

Marc de Garidel, Directeur général d’Abivax, dit : « Je suis ravi d’accueillir Ana et qu’elle renforce désormais notre équipe avec sa vaste expérience en matière d’assurance qualité dans la recherche et le développement au sein du secteur biopharmaceutique. Son expertise sera décisive pour assurer le bon déroulement de nos études cliniques en cours et prévues ainsi que les demandes d’autorisation de mise sur le marché ultérieures. »