AN2 Therapeutics bondit après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

10 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique AN2 Therapeutics ANTX.O augmentent de 12,2 % à 1,24 $ avant la mise sur le marché
** La société a conclu un accord de collaboration avec GSK
GSK.L pour développer de nouvelles thérapies contre la tuberculose
** Dans le cadre de l'accord, la Fondation Gates fournira une troisième année de financement pour soutenir le travail d'AN2 dans le cadre de la collaboration
** A la dernière clôture, l'action a baissé de 17,4 % depuis le début de l'année
