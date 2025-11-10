AN2 Therapeutics bondit après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique AN2 Therapeutics ANTX.O augmentent de 12,2 % à 1,24 $ avant la mise sur le marché

** La société a conclu un accord de collaboration avec GSK

GSK.L pour développer de nouvelles thérapies contre la tuberculose

** Dans le cadre de l'accord, la Fondation Gates fournira une troisième année de financement pour soutenir le travail d'AN2 dans le cadre de la collaboration

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 17,4 % depuis le début de l'année