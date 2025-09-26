Amundi veut se renforcer au Royaume-Uni

Amundi souhaite renforcer ses activités au Royaume-Uni en ciblant les secteurs en pleine expansion de la gestion de patrimoine et des retraites. « Le marché britannique est clairement une priorité pour nous », a déclaré Eric Bramoullé, directeur général d’Amundi UK, à Financial News lors de sa première interview depuis sa nomination à ce poste l’année dernière. « Nous ne détenons pas la part de marché naturelle qu’Amundi devrait avoir. Nous figurons parmi les cinq ou dix premiers acteurs sur tous les principaux marchés européens, mais pas au Royaume-Uni. Notre objectif est désormais de regagner cette part de marché et de mieux nous faire connaître », a-t-il poursuivi.

