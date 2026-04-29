Amundi : vers un 3ème test des 81,4E, puis des 82,3E ?
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 13:13
Le titre se dirige vers un retracement de son record à 82,3E des 3 et 27 février dernier : après correction vers 71,6E un "breakout" au-delà des 81,4E ouvrirait la route des 91,5E
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