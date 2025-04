Amundi: transaction avec Victory Capital finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Amundi annonce la finalisation de la transaction annoncée le 9 juillet dernier, par laquelle Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, et Amundi est devenu un actionnaire stratégique de Victory Capital qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs.



En contrepartie de l'apport d'Amundi US, Amundi a reçu 21,2% du capital de Victory Capital. A l'issue des ajustements devant intervenir après la finalisation de la transaction, cette participation devrait atteindre 26,1% dans les prochains mois.



Cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, devrait se traduire par une augmentation significative de la contribution des activités américaines aux résultats d'Amundi, avec une augmentation modérée de ses résultat net et BPA ajustés.



Selon leurs accords de 15 ans désormais effectifs, Amundi distribuera les solutions de gestion active de Victory Capital auprès de sa clientèle non américaine et sera le fournisseur pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d'investissement gérées hors Etats-Unis.





