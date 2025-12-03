 Aller au contenu principal
Amundi tokenise son premier fonds avec Caceis
information fournie par Agefi Asset Management  03/12/2025 à 08:00

Il l’avait annoncé à l’occasion de la publication de son plan stratégique pour 2028 . Amundi a lancé sa première part tokenisée pour un fonds. Le 4 novembre dernier, une première transaction a été réalisée avec le fonds monétaire Amundi Funds Cash EUR. Désormais, le véhicule sera distribué de manière hybride entre la part tokenisée (Amundi Funds Cash EUR - J28 EUR DLT) et la manière traditionnelle.

Lancé en 2011 , le produit géré par Stéphane Dutrey possède plus de 5,57 milliards d’euros d’encours. Le fonds est également classé article 8 du règlement SFDR (règlement sur la publication d’informations extra-financières).

Amundi effectue cette opération en partenariat avec Caceis, filiale pour les activités d’agent de transfert du Crédit Agricole. Ce dernier fournit notamment la technologie et les infrastructures pour la tokenisation du fonds comme les portefeuilles digitaux pour les investisseurs ainsi que la plateforme digitale de passage d’ordre pour les souscriptions et rachats.

La part tokenisée du fonds s’appuie sur la technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology) et sur la blockchain publique ethereum . Les gestionnaires sont particulièrement actifs ces derniers temps pour lancer des campagnes de tokenisation, à l’image de DWS ou de JP Morgan Chase .

Le leader européen de la gestion d’actifs ( 2.317 milliards d’euros d’encours ) ne fait pas exception et va poursuivre la tokenisation de ses fonds à l’avenir : «La tokenisation des actifs constitue une transformation qui devrait s’accélérer dans les prochaines années partout dans le monde» , prédit Jean-Jacques Barbéris, directeur du pôle clients institutionnels et corporate, et de l’ESG chez Amundi. Cette technologie amène des avantages pour les investisseurs et les distributeurs de fonds comme une exécution instantanée des ordres et une opérabilité continue tout au long de la journée.

Bastien Boname

