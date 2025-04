Amundi Technology s’associe à Murex

(AOF) - Amundi Technology et Murex ont noué un partenariat pour proposer aux gestionnaires de portefeuilles une offre combinée associant les fonctionnalités multi-classes d'actifs d'ALTO et la solution front-to-back de Murex pour les dérivés OTC. Grâce à cette collaboration, les clients d'Amundi Technology pourront tirer avantage des fonctionnalités robustes et éprouvées de Murex au travers d'ALTO Investment, la plateforme d'Amundi Technology dédiée aux sociétés de gestion, assureurs, fonds de pension et family offices.

ALTO optimise la gestion d'actifs grâce à ses fonctionnalités avancées de suivi de portefeuille et à ses données de marché intégrées, permettant aux gestionnaires de fonds de prendre des décisions tout en réduisant les risques opérationnels.

Les clients bénéficieront de la large couverture d'instruments OTC de Murex et de ses robustes fonctionnalités, tirant de surcroît parti de l'architecture ouverte d'ALTO. Cela inclut son intégration transparente avec la plateforme de Murex, MX.3, qui fournit des outils avancés pour le traitement des dérivés OTC, tels que la modélisation de payoffs, la gestion du cycle de vie des transactions et l'analyse approfondie des risques.