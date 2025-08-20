Amundi sous ses moyennes mobiles après -8,5% sur un mois
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 11:55
Les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 jours et sous la moyenne mobile 50 jours, confirmant un biais baissier installé. La dynamique traduit une pression vendeuse persistante, sans signe clair de reprise immédiate.
Les supports se situent à 63,8 EUR puis 58,4 EUR, tandis que la résistance immédiate demeure à 68 EUR, seuil à franchir pour réactiver un scénario plus constructif. La configuration actuelle correspond à une consolidation orientée vers le bas, où la prédominance des vendeurs limite toute tentative de rebond durable.
Le biais reste baissier tant que les cours demeurent sous leurs moyennes mobiles. Un franchissement durable de la résistance à 68 EUR invaliderait ce scénario et rouvrirait la voie à une reprise plus soutenue.
Valeurs associées
|65,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,23%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 11:55:00.
