Amundi signe un partenariat de long terme avec ICG
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 08:17

Amundi annonce la signature d'un partenariat stratégique et capitalistique de long terme avec ICG, l'une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, partenariat comprenant plusieurs volets.

Pendant 10 ans, Amundi distribuera en exclusivité pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, des solutions evergreen et d'autres produits développés par ICG, ICG devenant fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d'Amundi.

Le partenariat prévoit aussi le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux et adaptés à leurs besoins, et leur offrant un accès à des stratégies de marchés privés différenciées.

Enfin, Amundi prendra une participation économique jusqu'à 9,9% dans ICG, devenant un actionnaire stratégique de cette société sans dilution pour les actionnaires existants, consolidant le partenariat à long terme.

