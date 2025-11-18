Amundi signe un partenariat de long terme avec ICG
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 08:17
Pendant 10 ans, Amundi distribuera en exclusivité pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, des solutions evergreen et d'autres produits développés par ICG, ICG devenant fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d'Amundi.
Le partenariat prévoit aussi le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux et adaptés à leurs besoins, et leur offrant un accès à des stratégies de marchés privés différenciées.
Enfin, Amundi prendra une participation économique jusqu'à 9,9% dans ICG, devenant un actionnaire stratégique de cette société sans dilution pour les actionnaires existants, consolidant le partenariat à long terme.
Valeurs associées
|65,3500 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
A lire aussi
-
Imprécise et difficile à appliquer, la redevance sur les PFAS pourrait être réécrite et décalée d'une année. Ce report froisse jusque dans les bancs de la majorité et alarme les écologistes. Promulguée en février, la loi d'initiative écologiste prévoit notamment ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite
-
Parité obligatoire et fin du panachage: la réforme du scrutin électoral dans les communes de moins de 1.000 habitants divise. Si certains élus y voient une avancée, d’autres redoutent qu’elle signe la disparition progressive des petites localités, à l’image de ... Lire la suite
-
Enfouis dans la terre des vignes, ces plants font rarement parler d'eux: les porte-greffe, qui équipent quasiment tous les ceps depuis la vieille épidémie de phylloxéra, font désormais partie de l'arsenal des chercheurs dans la course infernale contre le réchauffement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer