Amundi sélectionné par CCR pour un mandat de 350 millions d’euros en actifs privés

(AOF) - Amundi a été sélectionné par la Caisse centrale de réassurance (CCR), le réassureur public français, pour gérer un mandat de multigestion en actifs privés d'un montant de 350 millions d'euros. Ce mandat sera principalement investi en private equity et en dette privée. Une poche accessoire a également été prévue afin de permettre le transfert d'actifs déjà existants au sein du portefeuille de la CCR.

Le choix de la CCR s'est porté sur Amundi pour plusieurs raisons clés :

- son expertise reconnue en multigestion d'actifs privés ;

- sa capacité à structurer des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels ;

- la performance de sa plateforme technologique propriétaire ALTO ;

- son engagement historique en faveur de l'investissement responsable.

Pour la gestion de ce mandat, Amundi s'appuiera sur Amundi Alpha Associates, sa plateforme spécialisée dans les marchés privés. Forte d'une équipe de 80 experts, cette entité gère aujourd'hui plus de 20 milliards d'euros d'actifs.