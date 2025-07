Amundi: résultat net semestriel grevé par la charge d'IS information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 638 millions d'euros pour le premier semestre 2025, mais hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait atteint 692 millions, en progression de 4% par rapport au premier semestre 2024 pro forma.



Le résultat brut d'exploitation ajusté (RBE) du groupe de gestion d'actifs a augmenté de 4,5% à 808 millions, reflétant à la fois la croissance de ses revenus et la maîtrise de ses charges, avec un coefficient d'exploitation stable à 52,5%.



A 1,7 milliard d'euros, ses revenus nets ajustés se sont accrus de 4,9%, tirés par les commissions nettes de gestion (+4,6%), et secondairement les revenus d'Amundi Technology (+48%) ainsi que les 'revenus financiers et autres' (+10,4%).



Les encours d'Amundi au 30 juin ont progressé de 5,2% sur un an, pour atteindre un nouveau record à près de 2,27 milliards d'euros, profitant sur 12 mois d'un niveau élevé de collecte (+75 milliards d'euros) et de l'appréciation des marchés.





Valeurs associées AMUNDI 70,1500 EUR Euronext Paris 0,00%