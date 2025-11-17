Amundi renouvelle son partenariat avec la Société Générale
17/11/2025
Le nouvel accord de partenariat, d'une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l'obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire.
Dans le cadre d'accords de distribution initiés en 2010, Amundi rappelle être le premier fournisseur de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de détail et d'assurances de Société Générale.
'Parallèlement, Société Générale Securities Services est l'un des premiers prestataires d'Amundi pour les services titres', précise en outre le groupe de gestion d'actifs, filiale de Crédit Agricole.
