 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 160,50
-0,17%
Indices
Chiffres-clés

Amundi renouvelle son partenariat avec la Société Générale
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:17

Amundi indique avoir trouvé un accord de principe avec la Société Générale en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d'investissement et des services titres.

Le nouvel accord de partenariat, d'une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l'obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire.

Dans le cadre d'accords de distribution initiés en 2010, Amundi rappelle être le premier fournisseur de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de détail et d'assurances de Société Générale.

'Parallèlement, Société Générale Securities Services est l'un des premiers prestataires d'Amundi pour les services titres', précise en outre le groupe de gestion d'actifs, filiale de Crédit Agricole.

Valeurs associées

AMUNDI
66,8000 EUR Euronext Paris +0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.11.2025 08:59 

    (Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ARKEMA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    ARKEMA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • THALES : La tendance baissière peut reprendre
    THALES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank