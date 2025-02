Amundi obtient la gestion d'un mandat de 20 milliards de livres sterling

(AOF) - Amundi annonce avoir été sélectionnée par The People's Pension (TPP), l'un des plus importants fonds de pension indépendants du Royaume-Uni, pour gérer un mandat de 20 milliards de livres sterling avec une stratégie basée sur des indices actions de marchés développés et intégrant des critères liés au climat. "Les engagements d'Amundi en matière d'investissement responsable, qui étaient en ligne avec les priorités de stewardship de TPP, ont été un facteur décisif dans l’obtention de ce mandat", précise un communiqué du premier gestionnaire d'actifs européen.

En parallèle, Amundi mettra à disposition de TPP une gamme complète de services et de solutions d'investissement, notamment en matière d'investissement responsable, de conseil en allocation d'actifs et les services de business intelligence de l'Amundi Investment Institute. Amundi fournira également à TPP des données ESG, des indicateurs, des reportings et des analyses de données via la plateforme ALTO d'Amundi Technology.

Ce mandat à travers cinq portefeuilles d'indices d'actions régionaux sera géré par Lionel Brafman, responsable gestion ETF & indiciel actions. Il sera accompagné par Isabelle Lafargue, responsable adjointe gestion ETF et indiciel actions. Tous deux sont sous la responsabilité de Laurent Trottier, directeur des gestions pour la ligne métier Amundi ETF et indiciel.