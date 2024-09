Amundi nomme un directeur adjoint des gestions du groupe

En 2006, il rallie le département mondial des risques et devient chief risk officer en 2010. Il a ensuite été promu directeur d'Axa IM UK en 2016. Il intègre Amundi en décembre 2020 en tant que directeur général d'Amundi au Royaume-Uni.

En 2001, Philippe d'Orgeval rejoint Axa Investment Managers en tant que responsable de la recherche sur les fonds et, en 2003, il est nommé CIO d'Axa Multimanager Ltd à Londres.

(AOF) - Amundi a annoncé la nomination de Philippe d’Orgeval en tant que directeur adjoint des gestions du groupe. Il a commencé sa carrière en 1995 chez Rothschild Gestion en tant que gérant de portefeuille et analyste du côté acheteur pendant quatre ans avant de rejoindre Pargesa en 1999 en tant que gérant de portefeuille et analyste.

