Amundi monte à plus de 3% du capital de Santander

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs français Amundi, filiale du Crédit Agricole, a dépassé les 3% au capital du groupe financier espagnol Banco Santander selon un document transmis ce lundi au régulateur espagnol des marchés financiers CNMV. Amundi détient exactement 3,007% de Santander via ses fonds d'investissement. Le plus gros actionnaire minoritaire de Santander reste BlackRock à plus de 5% du capital.