Amundi : lancement de trois nouveaux fonds ETF obligataires

(AOF) - Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, renforce son offre d’ETF obligataires avec le lancement de trois nouveaux fonds. Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF est un fonds classé Article 8 selon le règlement SFDR, s’appuyant sur le succès de l’ETF Euro Tilted Green Bond qui rassemble déjà plus de 3 milliards d’euros d’encours sous gestion. Ce nouvel ETF se concentrera sur la partie la plus courte de la courbe de duration,

