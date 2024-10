Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Amundi fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions, via un mandat conclu avec un prestataire de services d'investissement (Kepler Cheuvreux), en vue de couvrir les plans d'actions de performance qui ont déjà été attribués et ceux à venir.



Le nombre d'actions rachetées devrait s'élever au maximum à un million, représentant environ 0,5% du capital social, et le montant global affecté à ce programme ne pourra être supérieur à 80 millions d'euros.



Il est par ailleurs rappelé qu'Amundi détenait déjà 958.031 actions au 30 septembre au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux et dans le cadre des précédents programmes de rachat d'actions.





Valeurs associées AMUNDI 67,70 EUR Euronext Paris -1,31%