Amundi : lancement d'un nouveau fonds avec Capital Fund Management

(AOF) - Amundi et Capital Fund Management annoncent le lancement du Fonds Amundi CFM Cumulus Fund, qui marque le début d'un nouveau partenariat dans le domaine des alternatifs Ucits. Le Fonds bénéficie à la fois du savoir-faire d'Amundi dans la structuration de fonds Ucits alternatifs et de l'expérience historique de CFM pour construire des portefeuilles multi-stratégies diversifiés.

Disponible sur la plateforme Amundi Alternatives Ucits pour les clients professionnels éligibles, notamment les clients institutionnels, les family offices, les banques privées et les gestionnaires d'actifs, le Fonds déploie l'un des programmes multi-stratégies phares de CFM, combinant des stratégies complémentaires de valeur relative et directionnelles sur les futures et les dérivés actions