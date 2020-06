Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi lance un partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne Reuters • 30/06/2020 à 18:11









30 juin (Reuters) - AMUNDI SA AMUN.PA : * AMUNDI FINALISE L'ACQUISITION DE SABADELL AM ET ANNONCE LE LANCEMENT AVEC SUCCÈS DU PARTENARIAT DE LONG-TERME AVEC BANCO SABADELL EN ESPAGNE * CETTE TRANSACTION ET LE PARTENARIAT AVEC BANCO SABADELL PERMETTENT À AMUNDI DE RENFORCER SIGNIFICATIVEMENT SA POSITION EN ESPAGNE * SABADELL AM A DÉMONTRÉ SA RÉSILIENCE DURANT LA PÉRIODE DE PANDÉMIE, AVEC DES ENCOURS DE 21 MDEUR À FIN MAI 2020 * L'ACQUISITION À 100% DE SABADELL ASSET MANAGEMENT PAR AMUNDI EST FINALISÉE AUJOURD'HUI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.43% BANCO SABADELL Sibe -3.22%