Amundi lance un ETF MSCI USA avec des frais de gestion de 0,03%

(AOF) - Amundi enrichit sa gamme d'ETF actions avec le lancement de l'Amundi MSCI USA UCITS ETF. Coté sur Xetra et domicilié en Irlande, cet ETF offre une réplication physique de l'un des indices actions américaines les plus diversifiés du marché, couvrant environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant des Etats-Unis. Les frais de gestion sont les plus bas pour cette exposition sur le marché européen des ETF UCITS : 0,03%. Cet ETF offre aussi une brique essentielle pour les investisseurs qui gèrent leur allocation sur la base d'indices MSCI pondérés par la capitalisation boursière.