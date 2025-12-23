Amundi lance son offre "ETF-as-a-Service"

(AOF) - Amundi, acteur européen de la gestion d'actifs et premier fournisseur européen d'ETF, annonce le lancement de son offre "ETF-as-a-Service". Il s'agit d'un service complet et modulaire permettant à ses clients du monde entier de concevoir, lancer et développer des ETF UCITS sous leur propre marque, tout en tirant parti de l'infrastructure de premier ordre d'Amundi. D'ici 2028, Amundi prévoit de lancer 30 ETF dans le cadre de ce nouveau service.

Cette offre a été conçue pour permettre aux clients de bénéficier du potentiel de croissance du marché des ETF sans avoir à assumer les coûts et la complexité liés au développement de capacités internes.

La demande provient notamment de deux segments de clientèle en forte expansion : les plateformes digitales et banques privées qui souhaitent commercialiser, sous leur propre marque, des gammes d'ETF destinées aux investisseurs particuliers, et les gestionnaires d'actifs cherchant à tirer parti des avantages de l'enveloppe ETF pour leurs stratégies actives.

L'offre d'Amundi est entièrement modulaire : les clients peuvent sélectionner les briques dont ils ont besoin au sein de la chaîne de valeur des ETF, de la conception des produits à la gestion de portefeuille, en passant par les marchés de capitaux, les opérations, la conformité, ou encore la cotation.

Deux premiers clients ont d'ores et déjà été enregistrés en Allemagne.

Il s'agit de la plateforme digitale d'investissement Finanzen.net (qui entend renforcer sa position sur le marché avec le lancement d'une exposition MSCI World) et du gestionnaire d'actifs allemand Laiqon AG qui prépare le lancement d'un ETF géré activement et optimisé par l'IA, en 2026.