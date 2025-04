Amundi : la collecte au premier trimestre au plus haut depuis 2021

(AOF) - Amundi a enregistré une collecte de 31 milliards d'euros au premier trimestre, au plus haut depuis 2021. Le gestionnaire d'actifs ajoute qu'il a attiré 37 milliards d'euros en actifs moyen-long terme hors coentreprise, un niveau record. " Nous enregistrons notamment un important mandat de la part d'un des plus gros fonds de pension britanniques sur le marché en forte croissance des plans de retraites à cotisations définies " a déclaré Valérie Baudson, directrice générale. Amundi a remporté un mandat indiciel actions de 21 milliards d'euros pour The People’s Pension.

Les encours d'Amundi au 31 mars 2025 ont progressé de 6,2% sur un an, pour atteindre le nouveau record de 2 247 milliards d'euros. Ils ont profité sur 12 mois, au-delà de l'appréciation des marchés, d'un niveau élevé de collecte, à 70 milliards d'euros, supérieur à l'effet marché et change de +53 milliards d'euros. La progression des encours profite aussi de l'intégration d'Alpha Associates depuis début avril 2024 (+7,9 milliards d'euros).

Le résultat ajusté avant impôt en hausse

Sur les trois premiers mois, le résultat net a reculé de 6,6% à 283 millions d'euros. Il intègre la contribution exceptionnelle d'impôt en France de 46 millions d'euros. Le résultat ajusté avant impôt a, lui, progressé de 10,7% à 458 millions d'euros.

Les revenus nets ajustés ont augmenté de 10,7% à 912 millions d'euros. Ils ont progressé de 9% à périmètre constant. Les revenus ont été soutenus par les commissions de surperformance, qui ont augmenté de 30,7% à 23 millions d'euros. Les revenus d'Amundi Technology ont bondi de 46,2% à 26 millions d'euros. Hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de 21,2%. Les commissions nettes de gestion sont en hausse de 7,7% à 824 millions d'euros.

Amundi va optimiser ses coûts

Le coefficient d'exploitation, à 52,4% en données ajustées, s'améliore par rapport au même trimestre de l'an dernier (53,3%) et est en ligne avec l'objectif Ambitions 2025 (moins de 53%).

" Pour financer les investissements futurs et accélérer le redéploiement de ses ressources vers les piliers de croissance ", Amundi s'est fixé un objectif d'optimisation de ses coûts de 30 à 40 millions d'euros, réalisé à partir de 2026.

Le surplus de capital à la fin du premier trimestre s'établit à 1,2 milliard d'euros, tenant compte du dividende à payer au titre de 2024, du résultat net du premier trimestre et de la provision pour dividende y afférent.

" Après le succès d'Ambitions 2025, un nouveau plan stratégique à trois ans sera présenté au quatrième trimestre ", a indiqué le gestionnaire d'actifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,9% par Crédit agricole et 1,49 % par les salariés, Philippe Brassac présidant le conseil de 12 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, - partenariats : en gestion avec l’américain VictoryCapital ou Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique et en distribution avec, en Europe, 45 acteurs digitaux,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres tangibles de 4,5 Mds€ et ratio CET1 à 19,1 %.

Défis

- Suivi du coefficient d’exploitation, de 52,1 % ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Aux Etats-Unis, attente d’impact positif, à partir du 1er trimestre 2025, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution et d’investissement Victory Capital, qui sera contrôlée à hauteur de 26,5 % ;

- Après un exercice record et un dépassement des objectifs 2025 dès l’an passé : 5% de croissance annuelle du résultat net et taux de distribution d’au moins 65% ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,25 €.