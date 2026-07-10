Amundi : l'impact positif de ses obligations vertes confirmé

(Zonebourse.com) - Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, publie son rapport d'impact 2025 sur les obligations vertes, qui évalue l'impact environnemental de ses stratégies phares en matière d'obligations vertes ainsi que leur contribution au financement de projets favorisant la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Le marché des obligations vertes est désormais un segment bien établi de la finance durable, représentant désormais environ 60% du marché mondial. Fin 2025, le marché mondial des obligations vertes a atteint 2 500 milliards d'euros, soutenu par 413 MdsEUR de nouvelles émissions au cours de l'année.

"Au cours de la dernière décennie, le marché des obligations vertes s'est développé pour devenir une classe d'actifs mature et diversifiée, offrant aux investisseurs un vaste univers d'opportunités pour soutenir la transition vers une économie plus durable. Chez Amundi, nous restons engagés à investir dans des obligations vertes qui apportent des bénéfices environnementaux mesurables tout en recherchant des rendements attractifs pour nos clients. A travers ce rapport, nous assurons la transparence sur l'impact généré par nos stratégies d'investissements et sur la manière dont les obligations vertes peuvent contribuer au financement de solutions environnementales concrètes", a déclaré Alban de Faÿ, responsable des investissements obligataires et des processus d'investissement durable.

Les points clés des stratégies d'Amundi en matière d'obligations vertes :

- 9 MdsEUR investis dans les stratégies obligataires GSS (actifs sous gestion) ;

- plus de 2 400 obligations vertes, sociales et durables analysées par Amundi ;

- plus de 180 émetteurs engagés dans des "Green Bond Commitments" à l'horizon 2025

Tonnes de CO ? évitées par million d'euros investis dans les stratégies phares d'Amundi en matière d'obligations vertes (par million investi) :

- 156 tCO? évitées pour l'ARI Impact Green Bond ;

- 176 tCO? évitées pour l'AF Impact Euro Corporate Short-Term Green Bond ;

- 343 tCO? évitées pour l'Amundi Impact Ultra Short-Term Green Bond ;

- 123 tCO? évitées pour l'ARI Impact Euro Corporate Green Bond ;

- 162 tCO? évitées pour l'Amundi Funds Emerging Markets Green Bond ;

Ce rapport 2025 fournit aux investisseurs des informations quantifiables sur les résultats environnementaux générés par les stratégies d'Amundi en matière d'obligations vertes. Il expose également la philosophie d'Amundi en matière d'investissement à impact, qui repose sur 3 piliers fondamentaux :

1. Intentionnalité : investir avec un objectif environnemental clair ;

2. Mesurabilité : évaluer et suivre les résultats environnementaux, notamment les émissions de CO? évitées ;

3. L'additionnalité : chercher à maximiser l'impact environnemental positif généré par les projets financés et les émetteurs.

En combinant un cadre d'investissement solide, des capacités de recherche propriétaires et une méthodologie rigoureuse de mesure d'impact, Amundi cherche à offrir aux investisseurs des solutions qui contribuent à financer la transition énergétique tout en maintenant des normes élevées de transparence et de responsabilité.

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