Amundi IS : "la demande pour les ETF UCITS est restée soutenue en novembre"

(AOF) - En novembre, la demande pour les ETF UCITS est restée soutenue avec une collecte nette de 14,9 milliards d'euros pour les ETF actions et 7,4 milliards d'euros pour les ETF obligations, selon Amundi Investment Solutions. L'engouement estival pour les actions américaines s'est estompé en novembre, avec une décollecte de 979 millions d'euros. L'incertitude sur l'avenir des valeurs technologiques, renforcée par les perspectives de la Fed, a érodé la confiance des investisseurs dans cette classe d'actifs.

En novembre, les investisseurs ont principalement opté pour les actions internationales (+4,7 milliards d'euros) et émergentes (+4,3 milliards d'euros). Depuis le début de l'année, les actions européennes demeurent la classe d'actifs privilégiée avec une collecte nette de 60,3 milliards d'euros, dont 4,1 milliards d'euros sur le mois de novembre.

Sur le marché obligataire, les obligations d'entreprises Investment Grade ont attiré 2,7 milliards d'euros de nouvelles souscriptions sur le mois de novembre, tandis que les obligations souveraines ont collecté à hauteur de 2,5 milliards d'euros.

Les stratégies monétaires ont attiré 1,4 milliard d'euros de flux, traduisant la possibilité pour les investisseurs d'obtenir des rendements intéressants dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés.