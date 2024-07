Amundi Investment Institute : la conférence de presse de la BCE a eu peu d'impact sur les marchés

(AOF) - " La réunion et la conférence de presse de la BCE ont eu peu d'impact sur les marchés, les prix des obligations et le cross euro-dollar étant restés pratiquement inchangés après l'événement ", observe Guy Stear, responsable de la stratégie pour les marchés développés de Amundi Investment Institute.

Amundi prévoit une baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion en septembre, et les marchés prennent également en compte une probabilité de quatre sur cinq.

" Bien que la croissance des salaires soit toujours élevée et solide, la présidente Lagarde semble considérer qu'il s'agit d'un indicateur retardé de la pression inflationniste, et elle et le conseil semblent plus préoccupés par la façon dont la croissance économique ralentit " explique Guy Stear.