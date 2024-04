Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: hausse de 6% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Amundi publie au titre du premier trimestre 2024, un résultat net ajusté en hausse de 5,9% à 318 millions d'euros, soit 1,55 euro par action, avec une accélération de la croissance du résultat brut d'exploitation ajusté (RBE), en progression de 4,4% à 385 millions.



Les charges d'exploitation n'ayant augmenté que de 3,3% à 439 millions d'euros pour une hausse significative des revenus, de 3,8% à 824 millions, la société de gestion d'actifs et d'investissements a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer à 53,3%.



'Notre collecte, qui atteint +17 milliards d'euros, est très équilibrée entre grands segments de clientèle, expertises et géographies, et nos encours atteignent leur plus haut niveau historique, à plus de 2.100 milliards', souligne sa directrice générale Valérie Baudson.





